En una noche cargada de emociones, Millonarios y Deportivo Cali empataron 3‑3 en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Desde el inicio, el conjunto azul salió con todo: Beckham Castro abrió el marcador al minuto 7 con un golazo rasurando el ángulo, y Helibelton Palacios amplió la ventaja al minuto 27 con un potente remate desde el centro del área. Sin embargo, aún antes del cierre del primer tiempo, una pena máxima cobrada por Avilés Hurtado redujo la diferencia a 2‑1

En la segunda mitad, el Cali demostró su carácter ofensivo y remontó rápidamente: Avilés Hurtado igualó con un remate certero al minuto 58, y apenas cuatro minutos después, Johan Martínez adelantó al equipo verdiblanco con un tiro libre impecable

Cuando el triunfo parecía inclinarse del lado visitante, Danovis Banguero salvó el punto para Millonarios con un tiro libre magistral al minuto 81, decretando el 3‑3 definitivo

Millonarios sumó su primer punto en el campeonato pero aún no conoce la victoria, y ocupa la posición 19 con solo una unidad en cuatro juegos. Por su parte, Deportivo Cali suma seis puntos.