El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue anunciado por el equipo italiano Pisa como su nuevo jugador.

Cuadrado ha estado visitando las instalaciones del club para los exámenes físicos que son obligatorios para su incorporación, y ha dicho en diferentes entrevistas que esta muy feliz y que esta era como su segunda casa.

El equipo italiano desea mantener la posición que acaba de conseguir en el fútbol local y para esto ha invertido en incorporar a su nómina a jugadores de gran rendimiento.

El próximo compromiso del nuevo equipo de Cuadrado será el domingo 24 de agosto cuando visite a su anterior equipo, Atalanta, con el que jugó en la temporada 2024-25 en 32 ocasiones