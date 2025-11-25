Ir al contenido principal

| Europa Press |

España golea a Colombia en el Mundial Femenino de Futbol Sala

La selección española femenina de fútbol sala ya está clasificada para los cuartos de final del Mundial que se está disputando en Filipinas después de sumar este martes su segunda victoria al golear por 5-1 a Colombia tras un encuentro decidido en los primeros 20 minutos.

El equipo que entrena Clàudia Pons sigue firme en esta histórica cita y tras cumplir también los pronósticos ante el combinado sudamericano, el triunfo (6-3) de Tailandia ante Canadá provocó que ya esté entre los ocho mejores y como primero del Grupo B, por lo que el cierre ante las canadienses será un trámite que le permitirá reservar energías para el tramo decisivo del campeonato.

La campeona de Europa tuvo algo de menos trabajo ante Colombia que en el estreno ante las tailandesas, que mantuvieron más la emoción. En este caso, España salió muy firme sobre la cancha y maniató en todo momento a su rival que se vio arrollado y sin opciones demasiado pronto.

Así, la selección española no tardó en encarrilar la victoria y ya dominaba 3-0 pasados tan sólo seis minutos de partido. Irene Samper hizo el 1-0 prácticamente nada más iniciarse el choque y Vane Sotel y Antía Pérez pusieron ya mucha distancia en el marcador. Colombia apenas podía desplegarse y además cometía demasiadas faltas, lo que propició que cometiese pronto la sexta. Un doble penalti casi al borde del área permitió a Sotelo hacer el 4-0.

Pese a que todavía quedaba tiempo, el equipo que entrena Pons no pudo aumentar su cuenta goleadora, lo que hizo ya en el segundo tiempo con el 5-0 obra de Irene Córdoba. Esta jugadora desviaría minutos después un saque de esquina colombiano para que su rival maquillase el marcador de un partido cuyo tramo final fue algo más abierto.

