Foto tomada de X

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal ha asegurado este lunes tras ganar por segunda vez consecutiva el Trofeo Kopa al mejor jugador masculino Sub-21, en el marco de la gala del Balón de Oro, que espera «conseguir mucho más» en su carrera, a nivel de premios individuales que suelen llegar tras conseguir éxitos colectivos, además de celebrar el poder estar acompañado por toda su familia, y compañeros del Barça, en París.

Nota recomendada: Las chicas del Deportivo Cali ganan nuevo título

«No quería olvidarme de mis compañeros, como Cubarsí que ha venido, o Rapha, que me alegra mucho poder verles aquí, que me han ayudado a llegar aquí. Espero poder seguir trabajando y conseguir mucho más», señaló en su discurso sobre el escenario del Théâtre du Châtelet de París.

Lamine, que aspiraba también a ganar el Balón de Oro, empezó su agradecimiento por la revista France Football, que atorga el premio. «Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero a mi club, el FC Barcelona, también a la selección porque sin ellos no estaría aquí. Y obviamente a mi familia que me ha podido acompañar, estoy muy feliz de que estén aquí», manifestó.