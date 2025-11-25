El ciclista boyacense Esteban Chaves, anunció este lunes su retiro a los 35 años de edad, 16 de los cuales dedicó al ciclismo profesional.

El Chavito como le llaman cariñosamente al ciclista fue subcampeón del Giro de Italia y tercero de la Vuelta a España de 2016. Fue además campeón nacional de ruta en 2023.

Esteban Chaves fue campeón de cinco etapas de las tres grandes del ciclismo y consiguió los títulos del Tour del Porvenir (2011), el Gran Premio Ciudad de Camaiore (2012), el Tour de Abu Dhabi (2015), el Giro de Emilia (2016), el Giro de Lombardía (2016) y el Heraldo Sun Tour (2018).

El ciclista dijo en su despedida: “¿Quién soy sin mi bicicleta? Sin la bicicleta soy Esteban, soy un hijo, soy un hermano, soy un esposo, soy un padre. Soy un ser humano que sueña con dar ejemplo, estar en paz, tener mucho contacto con la naturaleza. Soy un ser humano que aprende”.

