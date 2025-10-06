Estos son los 56 duelos de la primera eliminatoria en la Copa del Rey

Europa Press
El Atlético Palma del Río CF-Real Betis, el CD Ciudad de Lucena-Villarreal CF o el CF Inter de Valdemoro-Getafe CF son algunos de los 56 duelos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2025-26, que se disputarán entre el 28 y el 30 de octubre, según el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) celebró este lunes en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que dio a conocer los 56 emparejamientos, con la presencia de 112 equipos, entre ellos 16 de LaLiga EA Sports, y aún sin el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, participantes de la Supercopa de España.
Además, en los bombos hubo 21 equipos de LaLiga Hypermotion y de la Primera Federación, 29 de la Segunda Federación, 11 de Tercera Federación, 10 conjuntos de categoría autonómica y los cuatro semifinalistas de la Copa Federación.
Entre los duelos más destacados, se dio un Ciudad de Lucena-Villarreal, el único equipo en este sorteo que disputa Champions; el que medirá al Atlético Palma del Río, en el que milita Sergio León, con el Betis, donde el delantero se formó y jugó entre 2017 y 2019; o el Inter de Valdemoro-Getafe, con el duelo entre los hermanos Mayoral).
En el resto de enfrentamientos con equipos de ‘Primera’, se dará el Los Garres-Elche, el CD Toledo-Sevilla, el Orihuela-Levante, el Maracena-Valencia, el Getxo-Alavés, el Ourense-Oviedo, el Negreira-Real Sociedad, el Puerto de Vega-RC Celta, el Atlètic Sant Just-Mallorca, el Constancia-Girona, el Sant Jordi-Osasuna, el Atlétic Lleida-Espanyol y el Yuncos-Rayo Vallecano.
En el sorteo, que contó con la presencia de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, las manos inocentes fueron los futbolistas Kity Mayoral (Inter Valdemoro), Juan Agüero (CE Atlètic Lleida), Alberto García (CD Ciudad de Lucena), Sergio Benavente (Mapfre), Pedro León (Real Murcia CF), Martín Pascual (CD Mirandés) e Isi Palazón (Rayo Vallecano).
En esta primera eliminatoria, los cruces se disputarán a partido único entre el 28 y el 30 de octubre, siguiendo criterios de proximidad y jugándose siempre como locales los conjuntos de inferior categoría.
Emparejamiento de la primera eliminatoria de la Copa del Rey
Getxo CD – Deportivo Alavés
SD Negreira – Real Sociedad
Puerto de Vega CF – RC Celta
Ourense CF – Real Oviedo
Caudal Deportivo – Real Sporting
Atlético Tordesillas – Burgos FC
CD Tropezón – Cultural Leonesa
Club Portugalete – Real Valladolid
Náxara CD – SD Eibar
Atlético Astorga – CD Mirandés
SD Logroñés – Real Racing Club
UD Sámano – RC Deportivo
CD Numancia – Arenas Club
UD Logroñés – SD Ponferradina
UP Langreo – Racing de Ferrol
Real Ávila – Real Avilés Industrial
UD Ourense – Pontevedra CF
Atlètic Sant Just – RCD Mallorca
CD Sant Jordi – CA Osasuna
Atlètic Lleida – RCD Espanyol
CE Constància – Girona
CD Valle de Egüés – Andorra
CD Mutilvera – Real Zaragoza
Utebo FC – SD Huesca
UD Poblense – CE Sabadell
CD Ebro – SD Tarazona
Reus FC – CE Europa
Atlético Baleares – Nàstic de Tarragona
UE Sant Andreu – CD Teruel
UD Los Garres – Elche CF
Atlético Palma del Río – Real Betis
UD Maracena – Valencia CF
CD Toledo – Sevilla FC
Orihuela CF – Levante UD
Ciudad de Lucena – Villarreal CF
CD Roda – Granada CF
CD Cieza – Córdoba CF
Estepona FS – Málaga CF
Lorca Deportiva – UD Almería
UCAM Murcia – Cádiz CF
CA Antoniano – CD Castellón
FC La Unión Atlético – AD Ceuta
Torrent CF – Juventud de Torremolinos
Salerm Cosmetics Puente Genil – FC Cartagena
Real Jaén – CD Eldense
Real Murcia – Antequera CF
Inter de Valdemoro – Getafe CF
CD Yuncos – Rayo Vallecano
CD Azuaga – CD Leganés
UD San Fernando – Albacete Balompié
CD Extremadura – UD Las Palmas
CDA Navalcarnero – AD Mérida
Rayo Majadahonda – CF Talavera
CD Quintanar del Rey – UD Ibiza
RCD Alcalá – CD Tenerife
CD Guadalajara – CD Cacereño