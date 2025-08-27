Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Foto: Federación Colombiana de Ciclismo

Este jueves 29 de agosto comenzará la participación de la Selección Colombia – Colombiana que representará al país en el Campeonato Mundial de Paracycling, en la modalidad de ruta, que se realizará en Ronse, Bélgica, y que se extenderá hasta el próximo 31 de agosto.

El equipo esta integrado por los paraciclistas Diego Germán Dueñas (C4), Paula Andrea Ossa (C5), Daniela Carolina Munévar (C2), Paula Daniela Caballero (C3), Carlos Andrés Vargas (C5) y Juan José Betancourt (T2), quienes estarán acompañados por un staff técnico liderado por los Seleccionadores Jaime Ramírez y Diana García.

Así mismo, estarán en competencia con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo el tándem de Nelson Javier Serna y su guía Marvin Angarita.

