El técnico Néstor Lorenzo reveló el listado de los futbolistas que integrarán la Selección Colombia en las fechas de octubre que le servirán al combinado de preparación para el Mundial 2026.

En la lista se encuentra 25 futbolistas que se concentrarán en Plano, Texas (Estados Unidos), desde el próximo sábado 4 de octubre hasta el viernes 11, fecha en la que la delegación viajará directamente a New Jersey para disputar uno de los compromisos pactados.

Lista de convocados de la Selección Colombia

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)

Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Kevin Serna – Fluminense (BRA)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

La Selección Colombia se enfrentará en duelo amistoso contra los equipos de México y Canadá.