El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reveló la lista de jugadores convocados para la próxima fecha de eliminatorias al Mundial de Fútbol 2026, en las que la tricolor enfrentará a Bolivia y Venezuela.

Colombia se encuentra en la sexta casilla con 22 punto y deberá ganar en ambos partidos si no desea caer en zona de repechaje.

Estos son los convocados:

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)
Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
David Ospina – Atlético Nacional (COL)
Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
Dayro Moreno – Once Caldas DAF
Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)
James Rodríguez – Club León (MEX)
Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)
⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)
⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)
Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)
⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)
Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
Jerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

