El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reveló la lista de jugadores convocados para la próxima fecha de eliminatorias al Mundial de Fútbol 2026, en las que la tricolor enfrentará a Bolivia y Venezuela.

Colombia se encuentra en la sexta casilla con 22 punto y deberá ganar en ambos partidos si no desea caer en zona de repechaje.

Estos son los convocados:

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

Deiver Machado – R.C. Lens (FRA)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Jerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

