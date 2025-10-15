La Superintendencia de Industria y Comercio impuso millonarias multas por conductas anticompetitivas sobre un grupo de equipos de fútbol colombianos y la Dimayor.

La medida cobija a los equipos Unión Magdalena; Boyacá Chicó; Deportivo Pasto; Envigado y Deportivo Atlético Fútbol.

De acuerdo con la SIC estos equipo restringieron la movilidad de sus jugadores de un equipo a otro, perjudicando su carrera en el fútbol. Esta práctica impidió las contrataciones en otros clubes interesados en ellos.

«Las multas impuestas a los clubes y a la misma Dimayor van desde los 116 millones de pesos hasta los 3.292 millones», aseguraron.

«En las comunicaciones los clubes manifestaron que acudían a un supuesto ‘pacto de caballeros’, o un ‘llamado ético’, o incluso de ‘solidaridad de gremio’. Para esta Superintendencia este tipo de expresiones no buscaban hacer un llamado a un eventual cumplimiento específico de las normas que se espera de un buen empresario, sino precisamente a que los equipos destinatarios de las comunicaciones -que podrían tener interés en los jugadores- no tuvieran incentivos suficientes para negociar y contratar a los futbolistas señalados. Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese ‘pacto de caballeros’, aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector», se lee en la decisión de la SIC.

Por estas prácticas Boyacá Chicó deberá desembolsar 603 millones de pesos; Unión Magdalena, 174 millones de pesos; y el Deportivo Pasto, 1.037 millones de pesos; Envigado FC deberá pagar 2.753 millones de peso; la Dimayor 3.292 millones y el Club Deportivo Atlético FC SA: 116 millones de pesos.