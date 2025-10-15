Ir al contenido principal

La Superintendencia de Industria y Comercio impuso millonarias multas por conductas anticompetitivas sobre un grupo de equipos de fútbol colombianos y la Dimayor.

La medida cobija a los equipos Unión Magdalena; Boyacá Chicó; Deportivo Pasto; Envigado y Deportivo Atlético Fútbol.

De acuerdo con la SIC estos equipo restringieron la movilidad de sus jugadores de un equipo a otro, perjudicando su carrera en el fútbol. Esta práctica impidió las contrataciones en otros clubes interesados en ellos.

«Las multas impuestas a los clubes y a la misma Dimayor van desde los 116 millones de pesos hasta los 3.292 millones», aseguraron.

«En las comunicaciones los clubes manifestaron que acudían a un supuesto ‘pacto de caballeros’, o un ‘llamado ético’, o incluso de ‘solidaridad de gremio’. Para esta Superintendencia este tipo de expresiones no buscaban hacer un llamado a un eventual cumplimiento específico de las normas que se espera de un buen empresario, sino precisamente a que los equipos destinatarios de las comunicaciones -que podrían tener interés en los jugadores- no tuvieran incentivos suficientes para negociar y contratar a los futbolistas señalados. Esto por cuanto los implicados estarían incumpliendo ese ‘pacto de caballeros’, aun cuando la eventual negociación y contratación del jugador en cuestión no violara la regulación específica del sector», se lee en la decisión de la SIC.

Nota recomendada: Llaneros propina un fuerte golpe a Santa Fe

Por estas prácticas Boyacá Chicó deberá desembolsar 603 millones de pesos; Unión Magdalena, 174 millones de pesos; y el Deportivo Pasto, 1.037 millones de pesos; Envigado FC deberá pagar 2.753 millones de peso; la Dimayor 3.292 millones y el Club Deportivo Atlético FC SA: 116 millones de pesos.

