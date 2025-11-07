Ir al contenido principal

El Parque Arqueológico Piedras del Tunjo, en Facatativá, recibirá este sábado 8 de noviembre a los mejores exponentes del atletismo de fondo del continente durante el Campeonato Sudamericano de Cross Country 2025. La competencia reunirá a deportistas de países como Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Colombia, quienes buscarán destacar en un circuito de exigente recorrido natural.

El certamen, organizado bajo los lineamientos de la Confederación Sudamericana de Atletismo, otorgará cupos al Campeonato Mundial de Cross Country 2026, que se llevará a cabo en Tallahassee, Florida (Estados Unidos). Las pruebas incluirán distancias de 10 kilómetros para la categoría mayores en ambas ramas, 8 kilómetros para la masculina Sub-20 y Sub-18, y 6 kilómetros para la femenina Sub-20 y Sub-18. Además, se disputará una emocionante competencia de relevo mixto 4×2000 metros.

Previo a la jornada deportiva, el viernes 7 de noviembre a las 3:00 p.m. se realizará la reunión técnica oficial, en la que se abordarán aspectos relacionados con la organización, confirmaciones de participantes y lineamientos de competencia. Este encuentro reunirá a delegados, jueces y entrenadores con el fin de garantizar el correcto desarrollo del evento.

Las pruebas del Campeonato Sudamericano de Cross Country comenzarán el sábado a las 8:00 de la mañana, y se espera una nutrida asistencia de público y aficionados al atletismo. El evento culminará cerca del mediodía con la disputa del relevo mixto, marcando el cierre de una jornada que promete emoción, alto rendimiento y un importante impulso para el atletismo de fondo en la región.

