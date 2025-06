Millonarios quedó eliminado de la Liga BetPlay 2025-I luego de caer 2-1 ante Independiente Santa Fe en la última jornada del cuadrangular B. El equipo ‘cardenal’ impuso condiciones desde el inicio, pero la polémica no tardó en surgir: los goles de Hugo Rodallega fueron revisados minuciosamente por el VAR, lo que generó inconformidad en el conjunto ‘embajador’.

Tras el doloroso resultado, Radamel Falcao García rompió el silencio en una explosiva rueda de prensa. Visiblemente molesto, el delantero no se guardó nada y apuntó directamente contra el arbitraje del torneo, no solo por lo sucedido en el clásico capitalino, sino también por otras decisiones cuestionables a lo largo del campeonato.

No entendemos la serie de situaciones que se nos fue dando en el juego. Lo del primer gol hay dudas y así me den 50 mil fechas de sanción, no vuelvo a jugar en Colombia y que se jodan los del VAR, pero en Manizales nos robaron dos penales que le hicieron a Mosquera y Giordana, pero nos robaron. En todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios, así no vuelve a jugar, me importa un carajo, pero siempre fue en contra.

Falcao hizo referencia concreta a dos penales sancionados contra Millonarios en el partido frente a Once Caldas en Manizales, asegurando que han sido víctimas de fallos arbitrales reiterativos.

«Nos robaron», sentenció el ‘Tigre’ sin rodeos, en declaraciones que marcaron un antes y un después en su carrera. Además, advirtió que no teme una sanción por parte de la Dimayor y que, de ser castigado de manera ejemplar, podría considerar no volver a jugar en el fútbol colombiano.

«Si me sancionan de por vida por decir la verdad, entonces no vuelvo a jugar en Colombia. Pero lo que pasó no se puede seguir repitiendo», remató el goleador, dejando claro su descontento con la situación arbitral del campeonato.

La fuerte postura de Falcao ha generado una ola de reacciones en el entorno del fútbol nacional, abriendo nuevamente el debate sobre el nivel del arbitraje en Colombia.

