Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: Colprensa

El exjugador de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, será homenajeado por el Newcastle, equipo con el que anotó un triplete al Barcelona en 1997.

La noticia fue confirmada por el Newcastle a través de sus redes sociales: «“Aquella noche contra el Barcelona del 97. Un hat-trick de Tino Asprilla en una noche mágica que definió al club, demostrando que en el Newcastle United la llama nunca se apaga».

Faustino Asprilla haciendo uso de su caracterizada sinceridad, aprovechó la ocasión para lanzar pullas al Atlético Nacional, equipo colombiano del que hizo parte y con el que hizo grandes anotaciones, que parece haberle olvidado.

“Aquí y en Parma sí me han hecho homenajes. En Colombia, ni Atlético Nacional ni nadie”, dijo Asprilla en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Nota recomendada: El nuevo destino de Falcao García

Las palabras de Faustino Asprilla despertaron un fuerte debate en las redes sociales, unas a favor, otras en contra.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo

CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero coloca varios asteriscos

| Confidencial Noticias | ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de los movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico en un solo partido de cara a lo que serán las elecciones tanto de Congreso como de presidente de la República para…
Siga leyendo

Procurador no descarta apelar la primera sentencia emitida por la JEP

| Confidencial Noticias | , ,
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, no descarta la posibilidad de apelar la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP)por el caso de secuestros cometidos por las Exfarc. “Tenemos listos nuestro equipo de…
Siga leyendo