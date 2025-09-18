Foto: Colprensa

El exjugador de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, será homenajeado por el Newcastle, equipo con el que anotó un triplete al Barcelona en 1997.

La noticia fue confirmada por el Newcastle a través de sus redes sociales: «“Aquella noche contra el Barcelona del 97. Un hat-trick de Tino Asprilla en una noche mágica que definió al club, demostrando que en el Newcastle United la llama nunca se apaga».

That evening against Barcelona in '97 🇨🇴✨



A Tino Asprilla hat-trick on a magical night that defined the club, proving that at Newcastle United, the flame never dies.



🎬 10am. 18.09.25. pic.twitter.com/rUBAgClUTT — Newcastle United (@NUFC) September 17, 2025

Faustino Asprilla haciendo uso de su caracterizada sinceridad, aprovechó la ocasión para lanzar pullas al Atlético Nacional, equipo colombiano del que hizo parte y con el que hizo grandes anotaciones, que parece haberle olvidado.

“Aquí y en Parma sí me han hecho homenajes. En Colombia, ni Atlético Nacional ni nadie”, dijo Asprilla en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Nota recomendada: El nuevo destino de Falcao García

Las palabras de Faustino Asprilla despertaron un fuerte debate en las redes sociales, unas a favor, otras en contra.