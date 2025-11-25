Al escenario deportivo más importante del fútbol profesional colombiano, el estadio Nemesio Camacho, llegarán los mejores participantes del reality ‘Sueños de Cancha’ para disputar la final como todos unos jugadores profesionales.

“He podido compartir, divertirme y también demostrar mi talento. Lo que más me gusta de venir al estadio es el campo; me parece muy chévere y me emociona porque solo sentir que aquí juega Millonarios me da mucha alegría”, cuenta Diego Alejandro Rodríguez, de 13 años.

El objetivo de Sueños de Cancha es descubrir a las nuevas promesas del fútbol 11, fútbol sala y fútbol de playa, de la mano de referentes deportivos como Rafael Robayo, Sharon Ramírez, Agustín Julio y William Estupiñán, quienes lideran los equipos como capitanes. Los seis ganadores del reality recibirán una beca completa por un año.

“A través del deporte formamos atletas, pero también ciudadanos con valores, disciplina y convicción. Sueños de Cancha demuestra que en Bogotá el talento florece desde los colegios y se fortalece en nuestros parques y escenarios”, señala Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que hace parte de este proyecto.

A lo largo de seis capítulos, el programa televisivo sigue el proceso deportivo y personal, en fútbol 11, fútbol sala y fútbol playa, de cerca de 700 niñas y niños de colegios públicos de Bogotá que están entre los 11 y los 13 años. Ellos hacen parte de la Jornada Escolar Complementaria (JEC), liderada por el IDRD, que ofrece formación gratuita en 36 disciplinas deportivas y en áreas artísticas como danza, artes plásticas y ajedrez. Con presencia en 19 localidades y 101 instituciones educativas, la JEC beneficia a más de 50.000 estudiantes.

Para jóvenes como Diego Alejandro el deporte y este reality le traen la ilusión de poder jugar en la cancha del estadio Nemesio Camacho, un espacio operado por Sencia. Así, él y miles de jóvenes de Bogotá pueden dejar atrás la idea de que éste es un espacio lejano y donde solo los futbolistas profesionales pueden disputar un partido.

“Este estadio es un lugar donde se vale soñar. Cuando niñas, niños y adolescentes pisan esta cancha, no solo están entrando a un escenario deportivo: están entrando a un espacio que les muestra que sus sueños caben aquí. La cancha enseña disciplina, carácter y comunidad; queremos que el estadio sea parte activa de ese camino”, afirma Mauricio Hoyos, CEO de Sencia. Su reflexión resume la dimensión simbólica que adquiere el coloso de la 57 cuando abre sus puertas para recibir a la nueva generación de deportistas.

Los participantes enfrentan distintos retos en escenarios emblemáticos de la capital: el CEFE Fontanar del Río, el Estadio de Techo, el Parque El Tunal y el Parque Cayetano Cañizares. Allí, la competencia es también un viaje de crecimiento, disciplina, constancia, juego colectivo y resiliencia.

La gran final en el Nemesio Camacho, espacio operado y administrado por Sencia, revelará a los seis ganadores que recibirán una beca completa por un año en clubes de la Liga de Fútbol de Bogotá. Esto es un impulso decisivo para quienes sueñan con avanzar hacia las divisiones inferiores y, eventualmente, al fútbol profesional. Sueños de Cancha, llegó a las pantallas de Win Sports desde el pasado domingo 2 de noviembre y que se transmite los domingos a las 4:00 p. m., con repetición a las 9:00 p. m.