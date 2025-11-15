La Selección Colombia Sub-17 quedó eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial tras caer 2-0 frente a Francia, uno de los grandes favoritos al título. El equipo nacional nunca logró asentarse en el compromiso y terminó jugando con diez futbolistas, reflejo de la frustración y el desorden que marcaron su presentación en esta fase decisiva del torneo.

Con un dominio absoluto de la posesión y del ritmo del partido, los europeos obligaron a Colombia a correr constantemente detrás del balón, sin éxito en la recuperación ni en la construcción de juego. La superioridad francesa se hizo evidente muy pronto y el desarrollo del encuentro apuntaba de manera natural a una ventaja para los dirigidos por su técnico.

Nota recomendada: La Equidad se despidió del fútbol colombiano

El gol que abrió el marcador llegó a los 14 minutos: Valero aprovechó un preciso centro de Florez que la defensa colombiana no logró interceptar, y desde allí el panorama se complicó aún más para los cafeteros. Pese a los intentos por reaccionar, Francia mantuvo el control total y selló una victoria clara que dejó a Colombia sin posibilidades de avanzar, cerrando así un difícil arranque y un corto recorrido en el Mundial Sub-17.