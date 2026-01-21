El esquiador Fredrik Fodstad fue seleccionado por el Comité Olímpico Colombiano para representar al país en la disciplina de esquí cross-country durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Con esta designación, Colombia confirma su presencia en la cita olímpica invernal por tercera edición consecutiva, consolidando su participación en deportes de nieve a nivel internacional.

Los Juegos se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero de 2026 en Italia y marcarán un hito al ser la primera edición que se desarrollará en varias regiones, adoptando oficialmente el nombre de dos ciudades anfitrionas: Milán y Cortina d’Ampezzo. Este formato ampliado busca descentralizar las competencias y resaltar distintos escenarios deportivos del país europeo.

Fodstad fue elegido tras evaluar sus resultados deportivos y su proyección internacional. El atleta colombiano competirá inicialmente en las pruebas de Skiathlon 30 kilómetros, Distancia 10 kilómetros y Sprint, aunque no se descarta que en los próximos meses se confirme también su participación en el maratón de 50 kilómetros, una de las pruebas más exigentes del programa.

Las competencias de esquí cross-country se disputarán en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero, ubicado en la municipalidad del mismo nombre. El escenario contará con circuitos que suman 8,3 kilómetros, con recorridos que varían entre 1,1 y 5 kilómetros. En total, la disciplina reunirá a 296 atletas, 148 por rama, con una cuota máxima de 16 deportistas por cada Comité Olímpico Nacional.

