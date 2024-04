Gobierno deja a más de 50 ciclistas en el limbo

El equipo de ciclismo apoyado por Mindeporte participó del Tour Colombia 2024. (Foto © RMC)

El Ministerio del Deporte anunció la terminación de la financiación al equipo Colombia Potencia de la Vida, sin importar que el convenio se acababa de firmar y se había renovado para una nueva temporada del calendario ciclístico nacional.

Este equipo conformado por 50 ciclista corrió el Tour Colombia y los Nacionales de Ruta y se preparaba para participar la Vuelta de la Juventud. Ahora, no podrán no solo competir en estas justas, sino además quedan sin como entrenar porque muchos de sus integrantes no cuentan con una bicicleta propia ni con los recursos para adquirirla, mucho menos tienen acceso a un staff de profesionales que acompaña el proceso: masajistas, personal médico, cuerpo técnico y parte administrativa.

Los ciclistas piden al Ministerio del Deporte se respete sus derechos laborales y pensar en su futuro deportivo inmediato que se ve afectado por la decisión.

“Como deportistas comprometidos con la promoción del ciclismo en nuestro país, estamos conscientes de la importancia de contar con el apoyo y respaldo necesarios para seguir avanzando y representando a Colombia en competencias a nivel nacional e internacional (…) Les solicitamos su intervención y apoyo como entidades correspondientes para que nos den una respuesta y se tomen medidas que permitan asegurar la continuidad del equipo Colombia Potencia de la Vida Strongman”, dice el comunicado.