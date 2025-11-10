Ir al contenido principal

Foto: Redes sociales

El América de Cali venció al Unión Magdalena asegurando con esta victoria un paso importantísimo de cara a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

El equipo caleño le ganó a los samarios con el marcador 3 – 0, asegurando su favoritismo al título de final de año y la emoción en la hinchada vallecaucana y en otras partes del país.

El protagonismo en el partido se llevaron Luis Ramos quien se encargó de abrir la cuenta sobre los 3 minutos y lo amplió sobre los 23′, junto a Cristian Barrios quien selló el triunfo al minuto 27′.

El América de Cali en séptimo en la tabla de posiciones con 29 puntos y 8 partidos ganados de 19 jugados.

