Foto: @Aubrey_Senyolo

El Manchester City arrolló (3-0) al Liverpool para aprovechar la derrota del líder Arsenal en la jornada 11 de la Premier y tomarse cierta revancha contra el vigente campeón, mientras que el Aston Villa goleó (4-0) al Bournemouth en la zona alta.

El equipo de Pep Guardiola, quien cumplía 1.000 partidos al frente del club celeste, vivió una tarde mágica en el Etihad Stadium, donde no habían sido capaces de ganar al equipo ‘red’ las dos temporadas anteriores. La crisis que sacudió el año pasado al City parece estar este curso en un Liverpool que cayó con estrépito.

Erling Haaland falló un penalti de inicio pero poco después cabeceó el 1-0, 14 goles en Premier y 19 en lo que va de temporada. Nico González, quien asume los galones de Rodri, culminó su gran primera parte haciendo el 2-0 antes del descanso y, ya en el segundo tiempo, Jeremy Doku, también sobresaliente, marcó el tercero.

El City confirmó el cambio de tornas, segundo a cuatro puntos del Arsenal, y dejó al Liverpool aún en su mala dinámica en Premier, a pesar de que venía de ganar al Aston Villa y también al Real Madrid en Champions, con 18 puntos. Los ‘villanos’ se recuperaron de ese tropiezo en otro duelo directo contra el Bournemouth, ambos también con 18 puntos, como el Tottenham y el Manchester United.

Los de Unai Emery funcionaron esta vez a la perfección, con cuatro goleadores distintos, Emiliano Buendia, Amadou Onana, Ross Barkley y Donyell Malen. El Dibu Martínez detuvo un penalti con 2-0 e impidió que los de Andoni Iraola entrasen en partido.

Nota recomendada: Atlético de Madrid vence al Levante

Mientras, por abajo en la tabla, el Nottingham Forest se impuso (3-1) al Leeds y el Brentford escapó de la zona roja con un 3-1 a un Newcastle cada vez más hundido y que jugó los últimos 20 minutos con diez, cuando Igor Thiago hizo un doblete victorioso.

«No veo el país como lo miran los contradictores del Gobierno»: Guillermo Rivera

| Confidencial Noticias | , , ,
El exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre la situación del país, dejando claro que su manera de ver a Colombia, es muy diferente a la del pesimismo y de los…
¿Por qué se pelean ahora en el Centro Democrático?

| Confidencial Noticias | , ,
Una vez más salieron a flote las diferencias entre los precandidatos del Centro Democrático, que aspiran a alzar las banderas del uribismo en la campaña presidencial de 2026. En esta ocasión, la disputa la inició el precandidato Miguel Uribe Londoño,…
Miguel Uribe Londoño promete culminar obras en Antioquia como el Túnel del Toyo

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño, en su reciente visita en el departamento de se comprometió a que sí es elegido presidente de la república, se dará a la tarea de culminar las obras que son importantes para la región como la…
Petro confirma incautación al narcotráfico en mar abierto y crítica bombardeos de Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la incautación de 1,8 toneladas de cocaína en una operación conjunta con El Salvador, ejecutada en las aguas del océano Pacífico, que se ha saldado «con cero muertos», en una velada crítica a las operaciones…
«Ningún funcionario público puede alzarle la mano a un candidato en campaña»: Procurador

| Confidencial Noticias | , ,
En el podcast La Lupa Confidencial de Confidencial Noticias, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, explica el llamado que hace junto al registrador, Hernán Penagos, para que se calmen los ánimos en medio de la campaña política y se ejerza una…
