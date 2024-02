Harold Tejada obtuvo la segunda camiseta amarilla en el Tour Colombia

La segunda etapa del Tour Colombia la ganó el colombiano, Harold Tejada, quien corre para el equipo Astana, bañándose de alegría con emocionante final con el triunfo en Santa Rosa de Viterbo.

«Es la primera vez que gano como profesional, y con mi equipo World Tour, y todavía no me lo creo; estoy nervioso todavía. En los planes no estaba entrar en la fuga», digo el deportista.

Harold Tejada, se impuso en la recta de meta al italiano Andrea Piccolo y al veterano español de 47 años Óscar Sevilla, ahora segundo en la general a 1 solo segundo del colombiano.

Tunja será el escenario donde se dará la tercera carrera con un viaje de 141,9 kilómetros.

La siguiente es la tabla de clasificación: