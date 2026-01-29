Ir al contenido principal

Las directivas del club Millonarios confirmaron la salida del técnico Hernán Torres, luego de que el equipo sumara tres derrotas consecutivas.

La decisión se tomó tras la derrota de Millonarios frente al Deportivo Pasto con el marcador 2 -1, dejando al club sin sumar puntos en los primeros partidos del torneo.

«Millonarios FC informa que el profesor Hernán Torres no continuará como Director Técnico del equipo. Al profesor le reconocemos su profesionalismo, entrega y dedicación en esta etapa en el club. Sin duda, su nombre seguirá siendo muy respetado en la historia de nuestra institución. Le deseamos lo mejor en sus planes futuros. Gracias por siempre profesor Hernán», se leyó en la nota oficial.

En declaraciones a los medios de comunicación el extécnico de Millonarios aseguró que en la derrota tuvo que ver la expulsión de Mateo García en el primer tiempo, y hasta aseguró que su equipo había jugado bien.

