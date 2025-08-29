Confidencial Noticias
Son muchos los seguidores del Atlético Nacional que están felices con el fichaje de Marlos Moreno, y poco parece importarles su poco éxito en el fútbol internacional.
Moreno quiere tener una buena temporada en el equipo paisa en donde prometió poner todo su empeño para obtener buenos resultados.
Atlético Nacional acaba de ser eliminado de la Copa Libertadores y ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones del fútbol colombiano con 13 puntos a su favor de ocho partidos jugados en lo que va del torneo.
Liberan a los 34 militares secuestrados en el Guaviare
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados por campesinos en el departamento del Guaviare, en el área rural de El Retorno, Guaviare. La noticia fue divulgada a través de la Defensoría del Pueblo…
Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables
Por: David Benítez Este jueves 28 de agosto se realizó el debate presidencial «Colombia 2030: IA en los Planes Presidenciales», convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, con la participación de los precandadidatos, Mauricio…
Gustavo Petro ordena un refuerzo militar en la frontera con Venezuela
El presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó a las fuerzas militares reforzar su presencia en la frontera con Venezuela por la región del Catatumbo. “Solicité la militarización de la frontera del Catatumbo del lado venezolano, para lograr reducir…
¿Llega un cachaco a la consulta de La Fuerza de las Regiones?
Al terminar el debate convocado por Confidencial Noticias y la Universidad de América, fue bastante notoria una conversación muy amena y amistosa entre los precandidatos, Héctor Olimpo Espinosa y Jairo Clopatofsky, quienes además de hablar muy amistosamente…
Privan de libertad por siete años al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay
Un juez del conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) sancionó al menor de edad que disparó contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio, en el barrio Modelia de la localidad de…