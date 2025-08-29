Foto tomada de X

Son muchos los seguidores del Atlético Nacional que están felices con el fichaje de Marlos Moreno, y poco parece importarles su poco éxito en el fútbol internacional.

Moreno quiere tener una buena temporada en el equipo paisa en donde prometió poner todo su empeño para obtener buenos resultados.

Atlético Nacional acaba de ser eliminado de la Copa Libertadores y ocupa el sexto lugar en la tabla de posiciones del fútbol colombiano con 13 puntos a su favor de ocho partidos jugados en lo que va del torneo.