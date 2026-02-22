Internacional de Bogotá propinó un golpe a Millonarios ganándole en el estadio de Techo con el marcador 3 -2.

Ni Leonardo Castro, ni Leo Castro Mackalister con su habilidad pudieron evitar la caída del cuadro azul capitalino, quien no perdía últimamente.

El primer gol llegó por cuenta de Dereck Moncada, quien lanzó un potente remate cuand llegó el minuto 54 para anotar el 1-0 a favor de Internacional. A los cinco minutos llegó el empate gracias al gol de Leonardo Castro.

Kevin Parra marcó el segundo gol de Internacional en el minuto 66, y el minuto 74 llegó el doblete de Leo Castro logrando el empate para el club Millonarios. Sin embargo, en el minuto 82, Kevin Parro marcó la anotación que le dio el triunfo a los cóndores.

