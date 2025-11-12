Fuente: Instagram

El equipo de fútbol del departamento de Córdoba, Jaguares, regresa al fútbol de primera división luego de ganar el Torneo de la B en el primer semestre y de ser el más destacado en la reclasificación durante el segundo semestre.

Tras su empate 2-2 frente al Cúcuta, el equipo confirmó su presencia en el torneo de la A que se jugará en el año 2026.

“¡Ascendimos, familia celeste! Gracias a quienes creyeron en este proceso, a los que no dejaron de alentar ni un solo día. Oficialmente, estamos de regreso en la primera división del fútbol colombiano”, escribió el equipo en su cuenta oficial de X.

El segundo ascenso se definirá en el encuentro entre Real Cartagena y Cúcuta Deportivo.