James Rodríguez sale del Rayo Vallecano

James Rodríguez y el Rayo Vallecano establecieron un acuerdo que permite la terminación de su contrato con el equipo español, que estaba firmado para cerrar en junio de 2025.

El colombiano y 10 de la Selección Colombia no estaba contento con el equipo donde no tuvo oportunidad para demostrar su talentoso juego, por diferencias con el director técnico, Íñigo Pérez, quien no le tuvo en cuenta para los compromisos del Rayo Vallecano.

Se espera una decisión por parte del jugador con respecto a su futuro. Se rumora que podría ir a Italia, aunque en Colombia el Junior de Barranquilla sigue interesado en ficharle para que defienda la camiseta del equipo durante la temporada del 2025.

