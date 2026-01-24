Aunque James Rodríguez no encuentra equipo donde jugar y sumar minutos de cara al Mundial de Fútbol 2026, todavía no se decide y se muestra esquivo a la posibilidad de jugar en un club colombiano.

Millonarios no cierra la posibilidad de ver al 10 de la Selección Colombia junto a Radamel Falcao García, jugando en su nómina en el torneo nacional.

Al respecto, el periodista de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, Julio Sánchez Cristo afirmó que Millonarios sería “el único club que tiene billete para este tipo de operaciones”. “Qué tal el hombre del ‘Last Dance’ lo fiche, ¿usted se imagina a Falcao y James en el mismo equipo?”, dijo.

En medio de la expectativa que ha despertado en la hinchada azul el tener a James Rodríguez defendiendo camiseta de Millonarios haciendo dupla con el Tigre Falcao García, Gustavo Serpa soltó una frase que dejó pensando a más de uno que esta posibilidad podría darse: “si James Rodríguez quiere venir, estamos listos”.

Analistas del fútbol aseguran que para James la idea de jugar en el fútbol colombiano no estaría entre sus prioridades y que estaría más inclinado a opciones en ligas como la MLS en Estados Unidos.

Nota recomendada: James Rodríguez sigue sin equipo