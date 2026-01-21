Ir al contenido principal

En las últimas semanas, el futuro de James Rodríguez ha sido motivo de múltiples especulaciones en el mercado de fichajes. Varios rumores apuntaban a que el volante colombiano podría continuar su carrera en el fútbol norteamericano, especialmente en la Major League Soccer (MLS), donde supuestamente algunos clubes habrían mostrado interés en sus servicios.

No obstante, esta versión fue desmentida por Tom Bogert, periodista de The Athletic y una de las fuentes más confiables en la cobertura de la MLS y la selección de Estados Unidos. A través de su cuenta en la red social X, el comunicador entregó información contundente que contradice por completo las versiones que circulaban sobre el cucuteño.

Bogert fue enfático al referirse a Austin FC, equipo que recientemente había sido vinculado con James Rodríguez. Según el periodista, el club texano no tiene al colombiano en sus planes deportivos y no ha existido ningún tipo de contacto. “No, el Austin FC no está intentando fichar a James Rodríguez. No hay acercamientos. No hay conversaciones. No hay ofertas”, aseguró.

Sin embargo, la revelación más fuerte del periodista fue más allá de un solo club. De acuerdo con su información, ninguno de los equipos que actualmente compiten en la MLS ha iniciado conversaciones ni se ha puesto en contacto con el entorno del exjugador del Real Madrid.

De esta manera, los rumores que situaban a James Rodríguez en el fútbol estadounidense pierden fuerza, al menos por ahora. Mientras tanto, el futuro del mediocampista colombiano continúa siendo una incógnita, a la espera de una propuesta concreta que defina su próximo destino profesional.

En Colombia, el Junior de Barranquilla cerró la puerta a cualquier posibilidad de acercamiento con el 10 de la Selección.

