El club Minnesota es el nuevo equipo en el que se quedaría James Rodríguez para jugar en la MLS en los Estados Unidos.
El 10 de la Selección Colombia viajó en las últimas horas a los Estados Unidos en donde parecería estar su fututo inmediato en el fútbol, previo al Mundial 2026.
De llegar a firmar contrato, James Rodríguez, llegaría con condiciones físicas adecuadas al torneo mundial y no correría el riesgo de perder minutos.
Revocan candidatura de Marelen Castillo
La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de la representante Marelen Castillo en la lista al Senado del Centro Democrático al considerar que incurriría en doble militancia. Castillo llegó a la Cámara de Representantes…
Caso Iván Cepeda queda en manos de conjueces
La discusión en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sobre la participación del senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo, no obtuvo humo blanco, quedando la decisión final en…
Los pronósticos en el CNE para Iván Cepeda no le son favorables
La ponencia que discuten los magistrados del Consejo Nacional Electoral, radicada por Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez y Álvaro Echeverry, favorece la participación del candidato de izquierda, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida, aun así…
Invitan a Luis Gilberto Murillo a la consulta del Frente por la Vida
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, extendió invitación al excanciller y exministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para que participe en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo. “Voces independientes, verdes y…
¿Roscograma familiar en la Presidencia de la República?
Un informe periodístico revelado en los últimos por Cablenoticias, dio cuenta de un posible roscograma en la Presidencia de la República. De acuerdo con la investigación periodística, el hijo del nuevo ministro de la Igualdad, y lider indígena, Alfredo…