El club Minnesota es el nuevo equipo en el que se quedaría James Rodríguez para jugar en la MLS en los Estados Unidos.

El 10 de la Selección Colombia viajó en las últimas horas a los Estados Unidos en donde parecería estar su fututo inmediato en el fútbol, previo al Mundial 2026.

De llegar a firmar contrato, James Rodríguez, llegaría con condiciones físicas adecuadas al torneo mundial y no correría el riesgo de perder minutos.

