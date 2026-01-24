Jannik Sinner avanza a octavos de final del Abierto de Australia

David Gray/Getty Images

El tenista italiano Jannik Sinner ha logrado avanzar a octavos de final del Abierto de Australia, primer ‘Grand Slam’ de la temporada y en el que defiende corona, después de sufrir para derrotar al estadounidense Eliot Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) en un partido en el que sufrió calambres y recuperó fuerzas después de que el juez de silla ordenase cerrar el techo, mientras que el serbio Novak Djokovic ha alcanzado las 400 victorias en ‘grandes’ al ganar al neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-3, 6-4, 7-6(4)).

El número dos del mundo, que en octavos se enfrentará con su compatriota Luciano Darderi, pasó un calvario en la Rod Laver Arena de Melbourne, asediada por un sol de justicia a las horas centrales del día y en la que los jugadores sufrieron las altas temperaturas que estuvieron a punto de dejar fuera de competición al vigente campeón.

Sinner mandaba por 4-2 en el set inaugural, pero vio cómo el norteamericano se adjudicaba cinco juegos consecutivos para llevarse la manga, rompiendo una racha de 27 sets seguidos ganados por el italiano, e iniciar con rotura la segunda. Cortó la sangría con un ‘break’ y reaccionó para mandar 4-1 y empatar posteriormente el partido, pero su sufrimiento no había terminado.

Spizzirri se adelantó 3-1 en la tercera manga mientras Sinner era presa de los calambres. Fue entonces cuando Sinner solicitó al juez de silla cerrar el techo de la pista central, y este atendió a su petición cumpliendo el protocolo de calor extremo del Abierto de Australia, regido por parámetros como la temperatura del aire, la radiación, la humedad y la velocidad del viento.

Aquello supuso un respiro para el campeón defensor, que con dos roturas, ya bajo la sombra, se llevó el tercer set. Aunque volvió a arrancar 3-1 abajo en el cuarto, ganó cuatro juegos seguidos y pudo cerrar la contienda tras tres horas y 42 minutos de lucha. Con ello, pasa a la segunda semana del ‘grande’ oceánico y se cita con el también italiano Luciano Darderi, que derrotó al ruso Karen Khachanov (7-6(5), 3-6, 6-3, 6-4).

Sinner aspira a conquistar Australia por tercera vez consecutiva -tras alzar el torneo en 2024 y 2025-, algo que solo ha conseguido el serbio Novak Djokovic, que acumula diez títulos en Melbourne. Además, se convertiría en el quinto hombre capaz de sumar tres trofeos allí, tras el propio Djokovic (10), Roger Federer (6), Andre Agassi (4) y Mats Wilander (3).

También avanzó a la siguiente ronda, aunque con muchos menos apuros, Novak Djokovic, que llegó a los 400 triunfos en ‘Grand Slams’ e igualó el récord de victorias del suizo Roger Federer en el torneo (102) al derrotar este sábado al neerlandés Botic Van de Zandschulp (6-3, 6-4, 7-6(4)) en dos horas y 44 minutos.

Todo en un partido en el que el serbio se jugó la descalificación, como ya le ocurrió en el US Open de 2020; en el segundo set, 4-2 arriba y después de dejar escapar un 3-0, Djokovic golpeó con rabia una bola que estuvo a punto de darle a la recogepelotas.

Con su triunfo, avanza a la segunda semana de un ‘grande’ por 70ª vez, superando las 69 veces que lo logró Federer, y es, a sus 38 años y 255 días, el tenista más veterano en llegar tan lejos en el Abierto de Australia desde 1988. Ahora, se verá las caras con el ganador del duelo entre el checo Jakub Mensik y el estadounidense Ethan Quinn.

Nota recomendada: Alcaraz se mete en la tercera ronda de Australia