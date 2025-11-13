El tenista italiano Jannik Sinner ha ganado este miércoles por 6-4 y 6-3 al alemán Alexander Zverev en su segundo partido de la fase de grupos en las Finales de la ATP, que se están disputando en Turín (Italia), mientras que el canadiense Félix Auger-Aliassime ha vencido por 4-6, 7-6(7) y 7-5 al estadounidense Ben Shelton y gracias a ello llegará a la última jornada con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Dentro del Grupo Bjorn Borg, abrieron fuego Auger-Aliassime y Shelton, y el canadiense sigue aspirando a meterse en las semifinales después de remontar bajo techo sobre la pista dura del Inalpi Arena. Durante dos horas y media, ambos jugadores estuvieron por encima del 70% de puntos ganados sacando y casi anularon que hubiera alternativas al resto.

El duelo arrancó con Shelton certero en el saque y sólido en fondo de pista –sólo cinco errores no forzados–. Esa determinación le sirvió para romper el saque de su adversario a la primera oportunidad y colocarse con 1-4 de ventaja. Aunque sus dudas sirviendo para cerrar el set dieron aire al canadiense (4-5), el jugador de Atlanta le devolvió el ‘break’.

Esa segunda rotura hizo daño a Auger-Aliassime, pero su altísimo nivel sacando –85% de primeros saques– le permitió seguir en la ‘pomada’ a la vez que recuperaba confianza en sus golpes. Y con ambos sin conceder al resto, el segundo set auguró un ‘tie-break’ donde el de Montreal tomó la delantera desde el principio; pese a desaprovechar las tres primeras oportunidades, finalmente (9-7) forzó un tercer set de inercia similar.

Hubo amago de cambio al ver un 15-40 en el cuarto juego, pero Shelton lo levantó y todo parecía encaminado a una nueva muerte súbita. Entonces Auger-Aliassime apretó, iba 6-5 arriba y logró el ‘break’ definitivo, haciendo inútil que Shelton hubiera salvado con saquetazos las dos bolas de partido anteriores. Este triunfo dejó al canadiense vivo en el torneo, pues batir a Zverev en la última jornada aumentaría las cábalas.

Mientras tanto, el de Atlanta se quedó sin futuro en estas Nitto ATP Finals debido a la derrota posterior del alemán en una hora y 38 minutos. Con el favor del público local, el italiano neutralizó pronto dos bolas de quiebre y de ahí en adelante ya no dudó con sus servicios. Para colmo de Zverev, su oponente estaba en plan Jannik ‘Killer’.

Quedó claro en el décimo juego del set inicial, donde Sinner no acusó haber dejado escapar un 15-40 al resto; en cuanto tuvo otro ocasión para romper, lo hizo y así abrochó esa primera manga. De cara a la siguiente, la dinámica siguió y el de San Candido desactivó un 0-40 en contra en el tercer juego (2-1), lo que amargó a un Zverev de manera visible.

En el juego posterior, el germano reprochó una acción al juez de silla y en el quinto (3-2) pidió que apagasen uno de los anuncios de la valla a pie de pista. Sumido en tantas minucias, se avecinaba lo que ocurrió en el sexto (4-2) con otro ‘break’ para un Sinner que enfiló la victoria; ésta no tardó en cristalizar y le aseguró un billete para disputar las ‘semis’.