Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El defensor colombiano de San Loreno Jhojan Romaña, está considerando seriamente la posibilidad de rescindir su contrato lo que podría facilitar su llegada a Boca Juniors, club que desde hace semanas sigue de cerca su situación.

Con el paso de los días, el entorno del jugador parece interesarse en el Boca Juniors, sin embargo, todo depende de la respuesta de actual club.

Nota recomendada: Los colombianos que llevarán la bandera en los Juegos Bolivarianos-2025

Ante este panorama, el futbolista de 27 años lanzó un ultimátum: si el club no cumple con lo acordado en un plazo corto, se declarará jugador libre.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Álvaro Uribe pide al Centro Democrático no hablar de Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió a los precandidatos del Centro Democrático concentrar sus discursos en las soluciones a los problemas que aquejan al país y dejar de mencionar al presidente Gustavo Petro. El exmandatario y líder del Centro…
Siga leyendo

De nuevo la Registraduría dice No a Daniel Quintero

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil ratificó su negativa a inscribir el comité recolector de firmas para que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, aspire a la presidencia de la república. Desde sus redes sociales, Quintero anunció que…
Siga leyendo

Expulsan a Héctor Olimpo Espinosa de la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos que integran la coalición conocida con el nombre de ‘La Fuerza de las Regiones’ anunciaron a través de un video publicado en las redes sociales, la expulsión del exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa del grupo de preaspirantes a la…
Siga leyendo

Andrés Guerra no seguirá en la lucha por ser candidato presidencial del uribismo

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, renunció a la posibilidad de ser el candidato del uribismo en la contienda electoral del año 2026. La decisión fue anunciada tras el anuncio del partido de cancelar la encuesta en donde se escogería a la…
Siga leyendo

Efraín Cepeda y Nadia Blel profundizan sus diferencias

| Confidencial Noticias | , ,
El senador y precandidato conservador, Efraín Cepeda, publicó una carta que envió a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, en donde no solo ratifica su postura de rechazo a decisiones tomadas recientemente por parte del Directorio Nacional de la…
Siga leyendo