El defensor colombiano de San Loreno Jhojan Romaña, está considerando seriamente la posibilidad de rescindir su contrato lo que podría facilitar su llegada a Boca Juniors, club que desde hace semanas sigue de cerca su situación.

Con el paso de los días, el entorno del jugador parece interesarse en el Boca Juniors, sin embargo, todo depende de la respuesta de actual club.

Ante este panorama, el futbolista de 27 años lanzó un ultimátum: si el club no cumple con lo acordado en un plazo corto, se declarará jugador libre.