Foto: Tomada de X @MillosFCoficial

El Junior de Barranquilla se llevó los tres puntos luego de ganar el partido en el Campín ante Millonarios.

Con el marcados 2 -1, el equipo Tiburón dejó al cuadro albiazul en medio de una crisis que suma dos derrotas consecutivas.

El primer gol lo definió Teófilo Gutiérrez al minuto 27, para poner el 0-1. En el minuto 38 llegó el descuento de Millonarios con la anotación del argentino Rodrigo Contreras para el 1-1 que ilusionó con el despertar del embajador.

En el minuto 45, luego de un tiro de esquina Jermein Peña cabeceó y llegó el gol del 1-2, marcador con el que cerró el partido.

Nota recomendada: Deportivo Pereira y Fortaleza jugaron un partido sin pena ni gloria