El Junior de Barranquilla confirmó el diseño de su nueva camiseta 2026, que dieron a conocer Déiber Caicedo, Jermein Peña y Mauro Silveira.

La camiseta de color azul, con líneas muy delgadas de colores blanco y rojo fue dada a conocer por primera vez por Carlos Bacca, en el desfile del Carnaval de Barranquilla.

🔥🇦🇹 ADIDAS hace oficial la nueva camiseta de @JuniorClubSA pic.twitter.com/qx84BBg0sO — Atlético Junior (@AtlJunior) February 17, 2026

