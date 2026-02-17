Confidencial Noticias
El Junior de Barranquilla confirmó el diseño de su nueva camiseta 2026, que dieron a conocer Déiber Caicedo, Jermein Peña y Mauro Silveira.
La camiseta de color azul, con líneas muy delgadas de colores blanco y rojo fue dada a conocer por primera vez por Carlos Bacca, en el desfile del Carnaval de Barranquilla.
Ingrid Betancourt quiere que Petro salga de la presidencia antes de que finalice su período
Los candidatos al Senado del Partido Oxígeno interpusieron una demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el propósito de que la autoridad judicial ordene a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes tramitar el…
Gustavo Petro convoca a una nueva marcha
El presidente, Gustavo Petro, ha alentado a sus compatriotas a acudir este jueves a las manifestaciones en apoyo del aumento del salario mínimo vital, después de que la semana pasada el Consejo de Estado suspendiera de forma provisional su aplicación y…
Petro acepta crear comisión internacional que investigue si los lazos del ELN con el narcotráfico son ciertos
El presidente, Gustavo Petro, aceptó conformar una comisión internacional que determine los presuntos lazos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el narcotráfico, una medida propuesta por el líder del grupo armado, Antonio García. «El ELN debe…
Vicky Dávila y Claudia López lideraron la interacción digital por la presidencia en enero, según la IA
La competencia presidencial de 2026 en Colombia muestra un desplazamiento claro del escenario tradicional hacia el entorno digital. Más allá de encuestas o eventos presenciales, el volumen de interacción en redes sociales se ha convertido en un indicador…
Los candidatos al Senado más visibles, según la IA
La inteligencia artificial identifica los temas que dominan la campaña al Senado 2026 en Colombia: salud, seguridad, economía y descentralización, con los candidatos más visibles acaparando la atención mediática en los bloques de oposición y coaliciones de…