La gran final del segundo semestre fútbol colombiano la disputarán el Junior de Barranquilla y el Deportes Tolima y desde ya se siente el fervor de la hinchada de ambos equipos que esperan ver a sus jugadores ver alzar la copa.

Tolima clasificó consolidándose como el mejor del Grupo B, luego de superar a sus rivales Bucaramanga, Santa Fe y Fortaleza.

Junior por su parte tuvo que luchar un poco más, aunque perdió contra Medellín 2-1, logró su clasificación, al final recibió una ayuda por parte del América de Cali quien derrotó a Nacional lo que permitió su clasificación a la final.

Nota recomendada: Cúcuta Deportivo regresa a la Primera División

La Dimayor publicó este lunes la programación de la gran final, que arranca en el estadio Metropolitano de Barranquilla con el partido de ida el viernes 12 de diciembre a las 8 de la noche y se cierra en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el martes 16 de diciembre a las 7 y 30 pm.