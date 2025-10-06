Ir al contenido principal

Por Fiona Ferrer Leoni

Porto Cervo Range Rover Regatta – Gran Final/Porto Cervo (Cerdeña), septiembre de 2025.

La gran final de la 52 Súper Series, considerada la regata de monocascos más prestigiosa e internacional del mundo, se celebró en uno de los enclaves más exclusivos y emblemáticos del Mediterráneo: Porto Cervo, en la Costa Esmeralda.

Con su puerto deportivo de referencia mundial, Porto Cervo ofreció el escenario ideal para cerrar una temporada marcada por la excelencia y la máxima intensidad competitiva.

La 52 Súper Series no solo destaca por la avanzada tecnología de sus embarcaciones y la visión de sus armadores, sino también por el nivel de sus protagonistas. Conocida como la “pequeña hermana” de la Copa América, esta regata reúne a la élite mundial de la vela: campeones de la Copa América, ganadores de la Ocean Race, medallistas olímpicos y múltiples campeones del mundo. En cada edición, el circuito se consolida como un auténtico “who’s who” de la vela internacional, un escaparate donde la precisión, la estrategia y la pasión por el mar alcanzan su máxima expresión.

El papel de los armadores resulta esencial. Son ellos quienes, con su inversión, visión y pasión, impulsan la evolución de estas embarcaciones, verdaderas obras maestras de ingeniería y diseño que combinan lujo, rendimiento e innovación.

En esta edición, el Sled de Takashi Okura se alzó con la victoria en aguas sardas, mientras que el título de campeón absoluto de la temporada 2025 fue para American Magic / Quantum Racing, liderado por Doug DeVos. Un desenlace vibrante que confirma a la Porto Cervo Range Rover Regatta como una auténtica catedral del deporte náutico.

El carácter internacional del circuito se vio reflejado en la participación de 13 equipos de 10 nacionalidades, con más de 300 profesionales de 23 países. Un alcance global que reafirma el prestigio de la 52 Súper Series como plataforma de referencia en la vela de alta competición.

De cara a 2026, España volverá a tener un papel protagonista, acogiendo varias de las pruebas decisivas de la próxima temporada.

Más allá de la competición, la cita en Porto Cervo simboliza la perfecta fusión entre deporte de élite, lujo y estilo de vida mediterráneo. Alcanzar la victoria en este escenario no es solo un logro deportivo: es un sello de prestigio que inscribe el nombre del ganador en la historia universal de la vela.

Más allá de la competición, la cita en Porto Cervo simboliza la perfecta fusión entre deporte de élite, lujo y estilo de vida mediterráneo. Alcanzar la victoria en este escenario no es solo un logro deportivo: es un sello de prestigio que inscribe el nombre del ganador en la historia universal de la vela

