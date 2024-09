La ausencia de goles pone en aprietos al Deportivo Cali

Foto: @AsoDeporCali

El Deportivo Cali sigue sin sumar puntos situación que no solo enardeció los ánimos en la hinchada como sucedió en el estadio Palo Grande en Manizales, luego del juego ante el Once Caldas en donde perdió con un marcador 4 – 1 sino además al mismo equipo a quien ronda el fantasma del descenso.

El técnico Torres dice que no contempla la posibilidad de renunciar al cargo pero sabe que en el próximo compromiso donde deberá ganar si o si.

“Yo lo he entregado todo. He puesto todo lo que sé al servicio del Cali, le he dado todo y he trabajado muy duro. El grupo también ha trabajado muy duro”, dijo Torres en declaraciones a la prensa.

El técnico del Cali defendió su esquema de los juegos de quienes asegura que lo han dado todo por la camiseta, y según el, “Sería injusto no reconocerlo”.

En la tabla general, el Deportivo Cali ocupa la posición número 17 con tan solo 9 puntos lo que tiene a la hinchada con los nervios de punta ante un posible descenso del equipo a la B.