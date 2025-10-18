Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El tenista español Carlos Alcaraz sucumbió (6-2, 6-4) este sábado ante Jannik Sinner en la final del ‘Six Kings Slam’, torneo de exhibición disputado en el ANB Arena (Riad) y que ya se llevó el italiano en su primera edición el año pasado.

Alcaraz tuvo sus momentos pero su rival fue mejor. La dupla que domina el Circuito de la ATP los últimos dos años, campeones de los ocho ‘Grand Slams’, repitió la final saudí del año pasado y el total de los seis millones de dólares fue otra vez para Sinner.

No hubo la tensión de las últimas grandes finales, con victoria para el español en las de US Open y Cincinnati como últimos enfrentamientos, pero el italiano sí sacó su mejor versión. Sinner, que venía de ceder en su segundo partido en Shanghái, entró en la final rompiendo al murciano, ausente en el Masters 1000 chino por una lesión en el tobillo, y no desperdició la renta.

El español encajó un segundo ‘break’ en el quinto juego (4-1) y no tuvo remedio a un parcial que multiplicó la confianza del número dos del mundo. Sinner puso contra las cuerdas al murciano, que salvó un vital y largo quinto juego en el segundo set para seguir en el partido. Cinco bolas de ‘break’ que no aprovechó Sinner, pero el vigente campeón volvió a la carga.

Nota recomendada: Sinner y Alcaráz volverán a verse las caras

El italiano rompió en el siguiente turno del español y fue directo a por la victoria por la vía rápida en Riad. Alcaraz, número uno del mundo, aceptó la derrota en la red, pensando ahora en la recta final de un 2025 explosivo con ocho títulos y que, seguramente, aún depare más capítulos contra Sinner.

Por la tercera posición del ‘Six Kings Slam’, cita de exhibición que reúne a seis de los mejores jugadores del mundo, el estadounidense Taylor Fritz se impuso a un Novak Djokovic que se retiró después de encajar un 7-6(4) en el primer set. El serbio había llegado entre algodones tras sufrir físicamente en su camino a semifinales de Shanghái.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ordenan a Miguel Polo Polo pedir perdón a las víctimas de los Falsos Positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Constitucional dio la razón a las madres de los jóvenes asesinados por el Ejército Nacional para registrarlos como muertos en combate, y falló en contra del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, ordenándole pedir perdón. El alto tribunal…
Siga leyendo

Ponencia a la reforma pensional pide hundirla

| Confidencial Noticias | ,
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, en la ponencia sobre la reforma pensional pide a Sala Plena declararla inexequible. Ibáñez considera que los vicios por los que fue devuelta a discusión en la Cámara de…
Siga leyendo

¿Por qué Esmeralda Hernández dice que Miguel Polo Polo roba al país?

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, anunció que muy pronto presentará un proyecto de ley al que llamó, «No más Polo Polo» que según ella, serviría para el castigar la mala práctica de los congresistas en Colombia de asistir a las…
Siga leyendo

Confirman condena contra Nilson Córdoba

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra el representante a la cámara por el Partido Liberal, Nilson Córdoba y la pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos. El congresista fue hallado responsable…
Siga leyendo

Petro insiste en que ataques de EEUU en el mar Caribe caen sobre lanchas de pescadores colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente, Gustavo Petro, afirmó que los ataques que está lanzando Estados Unidos en las últimas semanas sobre el mar Caribe están cayendo «probablemente» contra pescadores colombianos, después de que un último bombardeo se llevara por delante una lancha…
Siga leyendo