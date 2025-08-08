La futbolista, Linda Caicedo, es una de las seleccionadas para ganar Trofeo Kopa, premio a la mejor jugadora Sub-21 en el mundo, en la premiación del Balón de Oro.

Este reconocimiento se vislumbra como un hecho importante en la carrera de la futbolista del Real Madrid, así hay quienes digan o aseguren que no es más que a un premio consuelo, al considerar que debería estar nominada al Balón de Oro.

En su carrera futbolística, Linda Caicedo ha obtenido reconomientos como Mejor jugadora Copa América Femenina 2022; Mejor jugadora sub -20 de la Conmebol (IFFHS) 2022; Mejor futbolista de América 20222; 2º puesto The Best 2023 (lo ganó Aitana Bonmatí).