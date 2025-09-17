Ir al contenido principal

Millonarios quedó por fuera de la Copa Betplay luego del reciente partido con Envidado donde el equipo paisa le eliminó.

Millonarios no logró revertir el marcador global ante Envigado y quedó eliminado de la Copa Colombia, en un resultado que dejó un sabor amargo en la hinchada. Aunque el partido se disputó en el Estadio de Techo, el cuadro ‘embajador’ no hizo respetar su localía y terminó pagando caro la derrota 1-0 sufrida en el encuentro de ida, gracias al gol de Tomás Soto. Esta nueva caída se suma a una preocupante racha negativa bajo la dirección de Hernán Torres.

El estratega tolimense, quien lleva poco más de 20 días al mando del equipo, no ha logrado todavía encontrar la fórmula que le devuelva a Millonarios el rumbo ganador. La falta de resultados ha generado inquietud entre los aficionados y analistas, ya que el equipo no ha mostrado la solidez ni el carácter competitivo que se espera de una escuadra con tanta historia y exigencia como la capitalina.

A pesar de la presión creciente y las críticas, Torres ha tomado una postura firme respecto al futuro del club. Su primera gran decisión para este nuevo ciclo es trabajar intensamente el aspecto mental de sus jugadores, convencido de que los bajones anímicos durante los partidos están afectando el rendimiento colectivo. El técnico considera fundamental fortalecer la concentración y la actitud para que el grupo mantenga regularidad a lo largo de los 90 minutos.

El cuerpo técnico está convencido de que sin una buena preparación mental es imposible competir al más alto nivel, especialmente en momentos clave donde los errores mentales han costado partidos importantes. Por eso, además de las prácticas tácticas y físicas, Torres tiene previsto implementar sesiones con apoyo psicológico para mejorar la respuesta emocional del plantel ante la presión y la adversidad.

La eliminación ante Envigado representa un golpe duro, pero también una oportunidad para reestructurar el enfoque del equipo. Hernán Torres está decidido a no rendirse y a reconstruir un Millonarios más fuerte desde lo emocional, con la esperanza de volver a ser protagonista en las competencias nacionales.

