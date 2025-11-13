Ir al contenido principal

La Equidad se despidió del fútbol profesional colombiano con victoria 4 – 1 ante los jugadores Sub-20 de Pereira, en el Estadio Metropolitano de Techo por la Liga Colombiana.

El equipo bogotano cambia de nombre y de dueños dejando un gran recuerdo en su hinchada bogotana quien agradeció a sus jugadores por los momentos de alegría que les trajo sus goles.

Los nuevos dueños del equipo son el grupo inversionista Tylis-Porter, encabezados por Sam Porter, quienes ya registraron el nuevo escudo en la Superintendencia de Industria y Comercio, junto al nombre: Internacional de Bogotá.

Nota recomendada: Jaguares regresa a la primera división

La Equidad nació en 1982, ascendió a la primera división del fútbol colombiano en el año 2006 y en año 2007 disputó la final, cayendo ante el Atlético Nacional. Volvió a disputar una final en 2011 y logró el título en la Copa Colombia en ese mismo año venciendo al Once Caldas.

