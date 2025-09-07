Ir al contenido principal

Con una destacada remontada desde la posición 25 en la parrilla de salida, el piloto colombiano David Alonso logró finalizar en la octava posición del Gran Premio de Cataluña, disputado este domingo 7 de septiembre en el Circuit de Barcelona-Catalunya. A pesar de una sanción que lo obligó a partir desde el fondo del grupo, Alonso encontró ritmo y determinación para escalar 17 posiciones a lo largo de los 21 giros de la carrera, cruzando la meta a +8.790 del ganador, su compañero de equipo Daniel Holgado.

El fin de semana inició con dificultades para el piloto del Aspar Team, quien en las prácticas libres no logró ubicarse entre los primeros puestos. Sin embargo, en la Q1 del sábado mostró una recuperación significativa al liderar con un tiempo de 01:41.965, aunque en la Q2 solo pudo marcar 01:42.258, colocándose en la casilla 16. La penalización posterior por rodar lento en clasificación lo relegó aún más, pero no afectó su motivación para pelear en carrera.

“Me divertí adelantando a tanta gente, en el final de la carrera es cuando más posiciones recuperé”, afirmó Alonso al término del Gran Premio. El colombiano destacó su capacidad de adaptación durante las primeras vueltas y valoró positivamente el resultado, considerando las dificultades enfrentadas desde el viernes. Su actuación ayudó además a que el Aspar Team celebrara su segunda victoria consecutiva en la categoría intermedia, sumando el triunfo de Hungría con Alonso y el de Cataluña con Holgado.

Tras esta fecha, David Alonso suma 76 puntos y se ubica en la casilla 14 de la clasificación general del campeonato Moto2, liderado por el español Manuel González con 217 unidades. El calendario continuará del 12 al 14 de septiembre con el Gran Premio de San Marino en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, donde se correrán 22 vueltas en una pista de 4.2 kilómetros, y Alonso buscará seguir escalando posiciones en el campeonato.

