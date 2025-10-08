La Selección Colombia Sub-20 clasificó a los cuartos de final del Mundial Sub-20, eliminando al equipo de Sudáfrica con un marcador 3-1.

La tricolor venció a su rival con los goles de Joel Canchimbo y Neiser Villareal, quien anotó en dos ocasiones elevando el marcador a favor de Colombia.

La Selección Colombia enfrentará en los cuartos de final de la Copa del Mundo sub 20 a la Selección de España, que en serie de octavos de final dejó en el camino a Ucrania, el próximo sábado 11 de octubre a partir de las 3:00 de la tarde, horario colombiano.

