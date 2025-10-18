Ir al contenido principal

Foto: @OlimpicoCol

La Selección Colombia alcanzó el tercer lugar en el Mundial Sub-20 venciendo a la Selección de Francia en un partido bastante complicado para la tricolor.

El equipo colombiano logró el único gol del partido protagonizado por Óscar Perea, permitiéndole al seleccionado llegar al podio ocupando el tercer lugar en el Mundial Sub-20, luego de perder en los cuartos de final en el juego frente a Argentina.

A los 40 minutos vino la acción que requirió la revisión en pantalla en la que parecía que había falta contra Zidane, sin embargo el juez determinó que se agarraban él y Mosquera negando el penalti.

El juego no fue fácil para Colombia quien pasó varios sustos por la insistencia del equipo francés de ingresar el balón en el arco de la tricolor, sin embargo se resistió y con esto la Selección conquista el tercer lugar.

