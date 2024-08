La tabla de la Liga BetPlay II

Luego de los recientes compromisos de la Liga BetPlay, estos fueron los resultados y la posición de los equipos en la tabla general:

Deportivo Pasto 1-2 Atlético Bucaramanga

Patriotas 0-0 Equidad

Alianza FC 4-0 Boyacá Chicó

Deportes Tolima 0-1 Junior

América de Cali 4-0 Envigado*

Compromisos por jugar:

Águilas Doradas vs. Millonarios

Once Caldas vs. Jaguares

Fortaleza CEIF vs. Independiente Medellín

Santa Fe vs. Deportivo Pereira*

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali**



Tabla de posiciones

Fortaleza | 13 pts | +4

Atlético Nacional | 13 pts | +3

Once Caldas | 13 pts | +3

Santa Fe | 12 pts | +4

La Equidad | 12 pts | -2

Junior | 11 pts | +2

América de Cali | 10 pts | +5

Tolima | 10 pts | +5

Alianza | 8 pts | +2

Águilas Doradas | 8 pts | 0

Millonarios 7 pts | 0

Pereira | 7 pts | 0

Bucaramanga | 7 pts | -2

Medellín | 6 pts | -1

Patriotas | 6 pts | -3

Deportivo Cali | 6 pts | -3

Envigado | 5 pts | -5

Pasto | 4 pts | -1

Boyacá Chicó | 4 pts | -7

aguares | 3 pts | -4