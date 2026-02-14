Ir al contenido principal

La tenista checa Karolina Muchova ha conquistado el título del torneo de Doha (Catar), de categoría WTA 1.000 y disputado sobre pista dura, después de superar este sábado en la final a la canadiense Victoria Mboko (6-4, 7-5).

La joven norteamericana, de 19 años y que había eliminado a jugadoras como la actual campeona del Abierto de Australia, la kazaja Elena Rybakina o la campeona defensora del torneo catarí, la letona Jelena Ostapenko, claudicó ante una Muchova que se valió de una solitaria rotura en el séptimo juego para adjudicarse el primer set.

Ya en el segundo, la checa, número 19 del mundo, perdió su servicio (2-4) pero reaccionó con un ‘contrabreak’ y otro quiebre en el undécimo juego para alzar el segundo título de su carrera -el primero de categoría WTA 1.000- tras el logrado en Seúl en 2019.

Europa Press

[email protected]
MinTrabajo dice que la suspensión al aumento del salario mínimo «es inhumana»

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumenta el salario mínimo en un 23%, «de inhumana». «La decisión del Consejo de Estado es inconstitucional, irresponsable e inhumana. ¡Vamos a…
«No sea cobarde»: Benedetti al general (r) Edwin Urrego

| Europa Press | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha instado a Edwin Urrego, el general de la Policía acusado de tramar un complot contra el presidente, Gustavo Petro, que asuma su responsabilidad y vincule su expulsión a ciertas operaciones que han afectado al…
¿Hay disgusto de María José Pizarro con Roy Barreras?

| Confidencial Noticias | , ,
Desde que el excongresista y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, propuso que el presidente de la república, Gustavo Petro, sea candidato a la vicepresidencia se conformó un debate al interior del Pacto Histórico por la molestia que la…
Procuraduría y Contraloría vigilarán las regalías para que no usen en temas electorales

| Confidencial Noticias | , ,
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunciaron un trabajo conjunto para vigilar a los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, para evitar…
Jorge Iván Cuervo asume como ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, asumió funciones de manera oficial como ministro de Justicia, con lo que se termina el encargo que hasta la fecha venía ejerciendo Andrés Idárraga. Jorge Iván Cuervo prestó sus servicios…
