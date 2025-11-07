Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los futbolistas españoles Lamine Yamal y Pedri González, ambos del FC Barcelona, han sido nominados entre 11 candidatos al Jugador de la FIFA en los premios The Best y sus compatriotas Mikel Arteta, Luis Enrique Martínez y Roberto Martínez igualmente optarán al galardón en la categoría de Entrenador Masculino de la FIFA.

Según anunció este jueves el organismo rector del fútbol internacional, Lamine y Pedri lucharán en su categoría con los franceses Kylian Mbappé (Real Madrid) y Ousmane Dembélé (PSG), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), los ingleses Harry Kane (Bayern Múnich) y Cole Palmer (Chelsea FC), los portugueses Nuno Mendes (PSG) y Vitinha (PSG), el brasileño Raphinha (FC Barcelona) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool FC).

Mientras, en la categoría de mejor portero, el español David Raya (Arsenal FC) está nominado junto al brasileño Alisson Becker (Liverpool FC), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el italiano Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City), el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el suizo Yann Sommer (Inter de Milán) y el polaco Wojciech Szczesny (FC Barcelona).

Mikel Arteta, técnico del Arsenal FC; Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, y Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, comparten nominación con el mexicano Javier Aguirre (seleccionador de México), el alemán Hansi Flick (FC Barcelona), el italiano Enzo Maresca (Chelsea FC) y el neerlandés Arne Slot (Liverpool FC).

Además, en el Premio a la Afición, la FIFA nominó al español Manuel Cáceres, conocido popularmente como Manolo el del Bombo y fallecido en mayo de este año. El argentino Alejo Ciganotto, hincha del Racing de Avellaneda, y los fans del Zakho SC también optarán a esta condecoración.

La votación se llevará a cabo mediante una aplicación específica desde este jueves y hasta el 28 de noviembre. «Se invita a los entrenadores y las capitanas de las selecciones femeninas de las 211 federaciones miembro de la FIFA a seleccionar a sus tres personas candidatas en las tres categorías de fútbol femenino», indicó la FIFA en su página web.

«Asimismo, los entrenadores y capitanes de las selecciones masculinas de las 211 federaciones miembro de la FIFA tienen la oportunidad a elegir a sus tres candidatos preferidos de las tres categorías de fútbol masculino», añadió el comunicado oficial.

«Los miembros de la prensa (en concreto, periodistas que cubren encuentros de fútbol masculino y femenino) y los aficionados registrados en FIFA.com también podrán emitir su voto. Cada uno de los cuatro grupos de votantes tiene el mismo peso electoral, independientemente del número de votantes que lo integren (es decir, los votos de los entrenadores, de los capitanes, de los periodistas especializados y de los aficionados representarán respectivamente un 25 % del total, independientemente del número de votantes en cada uno)», concluyó la nota de prensa.

Nota recomendada: Las mariposas se toman la camiseta de la Selección Colombia

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Comisión Séptima confirma decisión de suspender trámite de reforma a la salud

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Comisión Séptima de Senado, Miguel Ángel Pinto, reiteró la decisión tomada por la célula legislativa de suspender el trámite del proyecto de reforma a la salud, hasta tanto el Gobierno no presente el aval fiscal en donde quede claro…
Siga leyendo

Paloma Valencia propone recortar el tiempo de expedición de las licencias ambientales

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia, en el panel organizado por la ANIF hizo un llamado al sector privado a creer en Colombia y continuar invirtiendo. “Necesitamos un sector privado que crea en Colombia”, expresó. Valencia Laserna…
Siga leyendo

Daniel Quintero no podrá recoger firmas

| Confidencial Noticias | , ,
La Registraduría Nacional del Estado Civil, negó la inscripción del comité recolector de firmas para la candidatura del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, al recordar los acuerdos de voluntades firmados por los representantes de los partidos los…
Siga leyendo

Amylkar Acosta invita a una tutelatón para evitar afectaciones a Reficar y a Ecopetrol

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, calificó la decisión de la DIAN de ejecutar un cobro coactivo a Reficar por impuestos no pagados del IVA del 19 % como “un desafuero”. Según explicó, “al ser Reficar una filial de Ecopetrol, esta decisión la…
Siga leyendo

La lista de confirmados a la cumbre de la CELAC

| Confidencial Noticias | ,
De acuerdo con el Gobierno Nacional, un total 12 jefes de Estado, 6 vicepresidentes y 23 cancilleres, han confirmado su participación en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (CELAC-UE 2025). Entre los…
Siga leyendo