| Europa Press |

Las chicas del Atlético de Madrid conquistan su 4ª Nike Premier Cup Sub 14

El Atlético de Madrid se proclamó campeón de la cuarta edición de la Nike Premier Cup, torneo de categoría Sub-14 que se celebró del 19 al 21 de diciembre en la Ciudad Deportiva del conjunto rojiblanco en Alcalá de Henares y que convirtió a Madrid durante esos días en epicentro del fútbol femenino base.

Según informaron desde la organización este martes, la competición, que reforzó su papel como una de las citas de referencia para el desarrollo del talento joven en España, tuvo la participación de, además del Atlético de Madrid, de Athletic Club, Ona, FC Barcelona, Levante UD, Madrid CFF, Real Sociedad y Sevilla FC, que protagonizaron tres jornadas de alto nivel competitivo.

El conjunto colchonero, el sevillista, el blaugrana y el madrileño fueron los protagonistas de unas ajustadas y disputadas semifinales, con sendas victorias por 0-1 del Atlético ante el Madrid CFF y del Sevilla FC ante el FC Barcelona. No hubo tanta igualdad en la final disputada en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde el anfitrión goleó al equipo andaluz por 5-0.

Además del partido por el título, este estadio acogió el acto inaugural de esta Nike Preier Cup, que contó con la presencia de las jugadoras del Atlético de Madrid Silvia Lloris y Amaiur Sarriegi, «que aportaron un componente inspirador al inicio de la competición, reforzando el vínculo entre la cantera y la élite deportiva».

«Más allá de los resultados, esta cuarta edición consolidó la Nike Premier Cup como una cita cada vez más relevante dentro del calendario del fútbol femenino en España. Organizada por ‘Nike’, la iniciativa ofrece no solo un entorno para el desarrollo del talento deportivo, sino también un espacio formativo con sesiones sobre producto de rendimiento diseñado específicamente para mujeres, reflejando el compromiso de la marca con el impulso y la visibilidad del fútbol femenino», remarcaron desde la organización.

