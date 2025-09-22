Ir al contenido principal

El Deportivo Cali escribió un nuevo capítulo dorado en su historia al consagrarse campeón de la Liga Femenina BetPlay 2025. Las azucareras vencieron 1-0 a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la gran final, igualando la serie global, y luego se impusieron con temple y categoría en la tanda de penaltis por 5-4. Con este triunfo, el equipo vallecaucano se corona bicampeón y suma su tercera estrella, igualando justamente a las Leonas en el palmarés del fútbol femenino colombiano.

El duelo disputado en Palmaseca fue intenso, parejo y emocionante, como se espera de una final. Santa Fe mostró jerarquía desde el primer minuto y no renunció al ataque, a pesar de tener la ventaja en el marcador global. Las bogotanas buscaron manejar el ritmo desde el medio campo y generar opciones claras que liquidaran la serie, pero se encontraron con una defensa caleña sólida y concentrada.

Por su parte, Deportivo Cali fue al frente con decisión. El equipo dirigido por el cuerpo técnico azucarero salió con determinación a revertir la desventaja, presionando alto y generando varias oportunidades. El gol que igualó la serie llegó tras una jugada colectiva brillante que encendió al público en el estadio y devolvió la esperanza a toda la hinchada caleña.

Ya en la definición desde el punto penal, la tensión se apoderó del ambiente. Ambas escuadras mostraron temple, pero fue Cali quien estuvo más certero. La arquera azucarera se convirtió en figura al atajar uno de los cobros, mientras que sus compañeras mantuvieron la calma y convirtieron todos sus disparos. Con el 5-4 en la tanda, estalló la fiesta en Palmaseca.

Este nuevo título tiene un tinte especial para Deportivo Cali: los tres campeonatos que ostenta en la liga femenina los ha conseguido frente a Santa Fe, su rival más frecuente en finales. El bicampeonato, además de consolidar un ciclo exitoso, marca un punto de inflexión en la historia del club, que ahora comparte la cima del fútbol femenino nacional con las Leonas.

Confidencial Noticias

[email protected]
