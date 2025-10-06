Foto: Tomada del perfil de X @DragonasIDV

Las chicas del Santa Fe no pudieron repetir el triunfo logrado ante el equipo femenino, Always Ready, en Copa Libertadores a quien goleó con siete goles. En la reciente fecha, las Leonas cayeron en el juego con Independiente del Valle Dragonas.

El Independiente del Valle se quedó con los tres puntos, luego de ganarle al equipo femenino del club Santa Fe, quien quedó en una situación bastante complicada.

Santa Fe deberá sí o sí, ganarle a Corinthians para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores femenina.