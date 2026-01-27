La expectativa sobre James Rodríguez y una eventual llegada a Millonarios para juegue junto a su amigo Radamel Falcao García, continúa.

Por el momento no se ha llegado a concretar nada y lo que existe es la oferta del equipo al jugador, quien no ha dicho aun si le interesa participar en el torneo local o definitivamente lo descarta.

El mediocampista ha reiterado en varias ocasiones su inclinación por jugar en un equipo de un país diferente a Colombia, sin embargo, la hinchada bogotana no declina en su deseo de verlo conformando una dupla ganadora al lado de Falcao.

Para que ese de esa posibilidad James Rodríguez requiere certeza de certeza poder competir y llegar bien al Mundial. También necesita condiciones de vida que le garanticen seguridad, especialmente a la hora de los entrenamientos y al interior de la cancha, y por último: el manejo de cargas. El 10 debe cuidar una lesión de sóleo, que no lo ha vuelto a molestar.

