La expectativa sobre James Rodríguez y una eventual llegada a Millonarios para juegue junto a su amigo Radamel Falcao García, continúa.

Por el momento no se ha llegado a concretar nada y lo que existe es la oferta del equipo al jugador, quien no ha dicho aun si le interesa participar en el torneo local o definitivamente lo descarta.

El mediocampista ha reiterado en varias ocasiones su inclinación por jugar en un equipo de un país diferente a Colombia, sin embargo, la hinchada bogotana no declina en su deseo de verlo conformando una dupla ganadora al lado de Falcao.

Para que ese de esa posibilidad James Rodríguez requiere certeza de certeza poder competir y llegar bien al Mundial. También necesita condiciones de vida que le garanticen seguridad, especialmente a la hora de los entrenamientos y al interior de la cancha, y por último: el manejo de cargas. El 10 debe cuidar una lesión de sóleo, que no lo ha vuelto a molestar.

Roy Barreras impone meta de 8 millones de votos para la consulta del Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato y excongresista, Roy Barreras, durante su reciente visita a la ciudad de Popayán (Cauca), afirmó que la consulta del Pacto Amplio debe superar en votación a la de la centro derecha. Roy Barreras elevó la expectativa de participación para…
Claudia López insiste en su invitación a Fajardo para integrar una tercera consulta

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata a la presidencia y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a insistir en su invitación a Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo y Maurice Armitage, para conformar una tercera consulta que elija un candidato de centro el próximo 8 de…
Paloma Valencia niega división en el Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial del Centro Democrático y senadora de la república, defendió su elección como aspirante oficial del uribismo, luego de conocer la carta en la que el presidente de FEDEGAN, José Félix Lafaurie y esposo de la congresista, María…
Lafaurie y Cabal no quieren seguir en el uribismo

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, envió una carta al Centro Democrático anunciando su salida del partido, y pidiendo la escisión para que su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, pueda armar su propia…
Clara López no está convencida de ir a la consulta del Pacto Amplio

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora Clara López anunció su decisión de no participar en la consulta del Pacto Amplio en donde estarán los precandidatos, Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. «Estoy optando por ser candidata presidencial sin ir a las…
